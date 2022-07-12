Серийный вор из Курской области совершил четыре кражи на Белгородчине

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувшей неделе в ОМВД России по Ивнянскому району Белгородской области поступило сразу несколько сообщений о кражах имущества из частных домов. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Обоянского района Курской области. Ранее молодой человек отбывал наказание в виде 3,5 лишения свободы за 15 эпизодов краж, 13 из которых квартирные. Выйдя на свободу в июне этого года, он взялся за старое «ремесло».

Ориентировки с приметами подозреваемого были переданы личному составу территориального отдела полиции. Кроме того, правоохранители провели профилактическую работу с жителями поселка, призвав их принять меры к сохранности имущества и сообщать о подозрительных людях в ОМВД. Как позже выяснили полицейские, подозреваемый проживал в Курской области у матери.

По предварительным данным, для совершения преступлений он приезжал в соседний регион на рейсовом автобусе. В поселке Ивня в период с 4 по 9 июля молодой человек успел совершить четыре кражи. Подозреваемый проникал в дома, выставляя москитные сетки, предварительно убедившись в отсутствии хозяев. В одном из случаев от действий злоумышленника пострадал трудовой мигрант, проживающий на территории строящегося дома. Злоумышленник похитил у 32-летнего мужчины золотые украшения: цепь, крестик, перстень, а также разменные монеты и часы. Побывав в доме 42-летней жительницы поселка, он унес 15 тысяч 300 рублей, а из дома 50-летней женщины - наличные в сумме 20 тысяч рублей, мужские часы и золотые серьги.

9 июля в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что заметили на одной из улиц подозрительного молодого человека, который присматривался к домам. Правоохранители незамедлительно оцепили территорию микрорайона и задержали подозреваемого с поличным, когда он вышел с похищенным из жилья 52-летней женщины. В этот раз добычей злоумышленника стали две золотые цепочки с подвесками, три кольца, браслет, восемь тысяч рублей, а также мужские носки, четыре бутылки спиртного, флешнакопители и жесткий диск. На пальце подозреваемого полицейские обнаружили ранее похищенные перстень. Кроме того, при нем находились украденные у одной из местных жительниц серьги. Впоследствии правоохранителям удалось изъять также двое часов.

- В отношении жителя Курской области возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы, - сообщил заместитель начальника ОМВД России по Ивнянскому району – начальник следственной группы Александр Куликов.