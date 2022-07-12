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Происшествия12 июля 2022 9:47

Серийный вор из Курской области совершил четыре кражи на Белгородчине

Для этого ему потребовалось шесть дней
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувшей неделе в ОМВД России по Ивнянскому району Белгородской области поступило сразу несколько сообщений о кражах имущества из частных домов. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Обоянского района Курской области. Ранее молодой человек отбывал наказание в виде 3,5 лишения свободы за 15 эпизодов краж, 13 из которых квартирные. Выйдя на свободу в июне этого года, он взялся за старое «ремесло».

Ориентировки с приметами подозреваемого были переданы личному составу территориального отдела полиции. Кроме того, правоохранители провели профилактическую работу с жителями поселка, призвав их принять меры к сохранности имущества и сообщать о подозрительных людях в ОМВД. Как позже выяснили полицейские, подозреваемый проживал в Курской области у матери.

По предварительным данным, для совершения преступлений он приезжал в соседний регион на рейсовом автобусе. В поселке Ивня в период с 4 по 9 июля молодой человек успел совершить четыре кражи. Подозреваемый проникал в дома, выставляя москитные сетки, предварительно убедившись в отсутствии хозяев. В одном из случаев от действий злоумышленника пострадал трудовой мигрант, проживающий на территории строящегося дома. Злоумышленник похитил у 32-летнего мужчины золотые украшения: цепь, крестик, перстень, а также разменные монеты и часы. Побывав в доме 42-летней жительницы поселка, он унес 15 тысяч 300 рублей, а из дома 50-летней женщины - наличные в сумме 20 тысяч рублей, мужские часы и золотые серьги.

9 июля в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что заметили на одной из улиц подозрительного молодого человека, который присматривался к домам. Правоохранители незамедлительно оцепили территорию микрорайона и задержали подозреваемого с поличным, когда он вышел с похищенным из жилья 52-летней женщины. В этот раз добычей злоумышленника стали две золотые цепочки с подвесками, три кольца, браслет, восемь тысяч рублей, а также мужские носки, четыре бутылки спиртного, флешнакопители и жесткий диск. На пальце подозреваемого полицейские обнаружили ранее похищенные перстень. Кроме того, при нем находились украденные у одной из местных жительниц серьги. Впоследствии правоохранителям удалось изъять также двое часов.

- В отношении жителя Курской области возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы, - сообщил заместитель начальника ОМВД России по Ивнянскому району – начальник следственной группы Александр Куликов.