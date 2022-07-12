В Курской области от коронавируса умерла 65-летняя женщина

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 12 июля, в Курской области коронавирусом заразились еще 33 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 119 714 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 158 пациентов, на ИВЛ – 6 (5 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2492 человека. За минувшие сутки умерла 65-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 767 159 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 732 743.