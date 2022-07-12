Под Курском горел жилой дом

Ущерб и причина пожара устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило 11 июля в 22:23. Горел жилой дом на улице Советская в селе Большое Солдатское Большесолдатского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 22 Большесолдатского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Прибыв на место, спасатели незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 22:31, справиться с огнем удалось в 22:36. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что в результате пожара в одной из комнат жилого дома повреждена мебель и бытовая техника. Также закопчены стены и потолок. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».