За неделю в Курской области произошло 73 пожара

Почти 150 раз спасатели выезжали по тревоге Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Региональное ГУ МЧС информирует, с 4 по 10 июля в Курской области было зафиксировано 73 пожара. Почти 150 раз пожарно-спасательные подразделения выезжали по тревоге, 25 из них – для ликвидации последствий аварий на дорогах.

Порядка 30 раз горела сухая трава. Неоднократно в борьбу с огнем вступали добровольные пожарные, которые ликвидировали загорания самостоятельно.

Также за минувшую неделю три раза группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области обезвредила взрывоопасные предметы военных лет. В Горшеченском районе и в Курске нашли артснаряды, в лесополосе Тимского района местный житель обнаружил 48 минометных мин. Все боеприпасы были уничтожены спасателями на полигоне.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, правил поведения у воды. Телефоны спасения «101» и «112».