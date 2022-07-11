В Курской области автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста

Подросток получил различные травмы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным регионального УГИБДД, 8 июля примерно в 11:35 на 4 к/м автодороги «Тросна – Калиновка» – Дерюгино - Неварь Дмитриевского района, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3221, сбил несовершеннолетнего велосипедиста 2011 года рождения.

В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Всего за период с 8 по 10 июля в Курской области зарегистрировано 16 ДТП с пострадавшими. Еще одна авария произошла вблизи дома №134 деревни Букреевка Курского района. По предварительным данным, 10 июля примерно в 20:50 мотоцикл YUANDA, под управлением водителя 2007 года рождения, столкнулся с мопедом ALFA, под управлением водителя 2001 года рождения. Оба водителя не имели водительских прав, а мотоцикл и мопед не были зарегистрированы в установленном порядке.

В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства всех ДТП.