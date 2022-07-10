Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июля 2022 7:12

В Курской области 42-летний мужчина погиб во время уборки сена в поле

Неосторожный ремонт трактора обернулся смертью
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: СУ СКР по Курской области.

Фото: СУ СКР по Курской области.

42-летний мужчина погиб в Золотухинском районе во время сельхозработ на тракторе. Как сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета, тело пострадавшего обнаружили в поле вблизи деревни Леман.

По первоначальным данным установлено, что потерпевший собирал на тракторе сено и формировал его в тюки. В какой-то момент технику потребовалось отремонтировать. Неосторожное обращение с трактором и стало причиной смертельных ранений.

Силовики организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение.