В Курской области 42-летний мужчина погиб во время уборки сена в поле

Фото: СУ СКР по Курской области.

42-летний мужчина погиб в Золотухинском районе во время сельхозработ на тракторе. Как сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета, тело пострадавшего обнаружили в поле вблизи деревни Леман.

По первоначальным данным установлено, что потерпевший собирал на тракторе сено и формировал его в тюки. В какой-то момент технику потребовалось отремонтировать. Неосторожное обращение с трактором и стало причиной смертельных ранений.

Силовики организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение.