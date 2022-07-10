Из-за грозового фронта в трех районах Курской области нарушилось электроснабжение

Отключение электричества в трех районах Курской области произошло вечером 9 июля. Как рассказали в региональном ГУ МЧ, сообщение поступило в 20.05. Причиной ЧП стал грозовой фронт, который прошел по территории области. В итоге нарушение электроснабжения случилось в Щигровском, Золотухинском и Солнцевском районах. В зону отключения попало 353 дома, с населением 690 человек. Социально значимых объектов не было.

На место аварии направили специалистов: выехали оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и аварийно-восстановительные бригады филиала ПАО «Россети Центр».

В 23:30 электроснабжение восстановили в полном объёме.