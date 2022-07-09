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Происшествия9 июля 2022 7:59

Под Курском сгорел автомобиль

Пожар произошел в Щигровском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
При пожаре никто не пострадал

При пожаре никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о загорании автомобиля в Щигровском районе поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 июля в час ночи. На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №13 города Щигры, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Прибыв на место, пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 01:25, справиться с огнем удалось в 01:27. К ликвидации пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

- По прибытии пожарных подразделений было установлено, что сгорел автомобиль «Лада Ларгус». Никто не пострадал, ущерб и причина пожара устанавливаются, - говорят в региональном МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».