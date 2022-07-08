Курянки отправились в экспедицию на Северный полюс

Рейс пройдет по маршруту: Мурманск-Северный полюс-Земля Франца-Иосифа-Мурманск Фото: Архив "КП"

Стартовала экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний 2022». Участие в ней примут 70 одаренных ребят со всей страны. Они познакомятся с красотой Арктики, пройдут интерактивную учебную программу и создадут уникальные Art & Science проекты.

Как сообщают в городской администрации, участвуют в этом путешествии пи наши земляки: организатор экспедиции - менеджер по развитию ИЦАЭ Курска Алина Сутула, в числе участников – научный волонтер информцентра Анна Конорева и победитель Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний. Homo Science Project» Ксения Пирогова.

Рейс пройдет на одном из самых больших ледоколов в мире «50 лет Победы» по маршруту: Мурманск-Северный полюс-Земля Франца-Иосифа-Мурманск.