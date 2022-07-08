В Курской области появилась новая особо охраняемая природная территория

На территории памятника природы обитают 235 видов животных Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Памятник природы расположен в границах Козинского и Нехаевского сельсоветов, в 27 км на северо-запад от Рыльска. Он состоит из двух участков, общей площадью 2093 га и имеет научное, экономическое, эколого-просветительское и эстетическое значение.

- Цель создания памятника природы – охрана территории с дубравами и хвойными лесами. Здесь обитают представители редких видов флоры и фауны, включенные в Красные книги Курской области и Российской Федерации, - рассказывают в комитете природных ресурсов Курской области.

На территории «Клевенского леса» - 99 видов грибов, 49 видов лишайников и 663 вида сосудистых растений, из которых 20 включены в Красную книгу Курской области, и еще два – в Красную книгу Российской Федерации.

Также на территории памятника природы обитают 235 видов животных, 12 из них — редкие, они занесены в Красную книгу Российской Федерации: жук-олень, черный аист, малый подорлик, кобчик, пискулька, обыкновенная горлица, овсянка-ремез и другие. Еще 65 видов внесены в Красную книгу Курской области: махаон, тритон гребенчатый, восточная квакша, живородящая ящерица, черный коршун, чеглок, сплюшка, клинух, соня лесная и другие.