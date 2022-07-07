Юный курянин завоевал четыре "золота" на Всероссийских соревнованиях

Куряне снова показывают отличные спортивные результаты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин Арсений Емельянов на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию "Волжские просторы-2022" завоевал четыре золотых медали.

В группе юношей до 17 лет Арсений стал лучшим в дисциплинах кросс-спринт, кросс-лонг, кросс-классика, кросс-многодневный (сумма трех дней).

Ранее КП сообщала, что в Челябинске прошло первенство России U18 по легкой атлетике. У сборной Курской области две медали.

В эстафете 4х100 метров Екатерина Исупова, Екатерина Панкова, Екатерина Пискарева, Варвара Полякова стали победительницами (результат - 48.12)!

Елена Акимова на дистанции 800 метров завоевала второе место (2:09.04)!

Курская область заработала 124 очка в командном зачете и вышла в Высшую лигу! Состав сборной команды для выступления на следующий год теперь увеличен до 20 человек, сообщили в администрации региона.