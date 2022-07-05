В Курске на "Суворовском" пляже утонул мужчина

Место было не оборудовано для купания Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о происшествии на пляже «Суворовский» в реке Сейм поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 5 июля в 10:20.

На место происшествия были направлены Аварийно-спасательная служба Курской области, ОГ КЧС и ОПБ Курска, сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.

Как сообщают в региональном МЧС, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в реке Сейм в месте, не оборудованном для купания, утонул мужчина 1984 года рождения.

Привлекалась группировка сил и средств, в составе: десять человек и четыре единицы техники.

Главное управление просит курян быть внимательными и осторожными, соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращаться по телефону службы спасения «112».