Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2022 18:14

Пострадавший от обстрела ВСУ дом в Курской области расселят

Он будет признан аварийным, сказали в администрации региона
Ольга ДАНИЛОВА
В Доме Советов прокомментировали, как идет ликвидация последствий обстрела в Теткино

В Доме Советов прокомментировали, как идет ликвидация последствий обстрела в Теткино

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Теткино Глушковского района продолжается ликвидация разрушений и повреждений, полученных в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в администрации региона. Уже отремонтировано 14 кровель многоквартирных домов и 38 — частных домов, три фасада, установлено 186 стеклопакетов в 153 помещениях.

После недавних обстрелов проведено дополнительное обследование. Замена стекол требуется в 33 домах, кровли — в двух частных домах и Доме культуры. Работы планируется завершить до конца недели.

Одноэтажный многоквартирный дом, расположенный на территории спиртзавода, по мнению специалистов, восстановлению не подлежит.

- Сотрудники «Курскгражданпроекта» провели обследование здания. На основании их заключения дом будет признан аварийным. Он подлежит расселению. Отрабатываем с главой района вопрос предоставления людям жилья из маневренного фонда, – рассказал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.