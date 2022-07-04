Пострадавший от обстрела ВСУ дом в Курской области расселят

В Доме Советов прокомментировали, как идет ликвидация последствий обстрела в Теткино Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Теткино Глушковского района продолжается ликвидация разрушений и повреждений, полученных в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в администрации региона. Уже отремонтировано 14 кровель многоквартирных домов и 38 — частных домов, три фасада, установлено 186 стеклопакетов в 153 помещениях.

После недавних обстрелов проведено дополнительное обследование. Замена стекол требуется в 33 домах, кровли — в двух частных домах и Доме культуры. Работы планируется завершить до конца недели.

Одноэтажный многоквартирный дом, расположенный на территории спиртзавода, по мнению специалистов, восстановлению не подлежит.

- Сотрудники «Курскгражданпроекта» провели обследование здания. На основании их заключения дом будет признан аварийным. Он подлежит расселению. Отрабатываем с главой района вопрос предоставления людям жилья из маневренного фонда, – рассказал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.