В Курске на улице Ленина закрыли движение по двум полосам

Работы продлятся до конца сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Компания «Квадра» приступила к реконструкции магистральной теплосети на улице Ленина.

Работы ведутся на участке от площади Перекальского до улицы Садовой общей протяженностью более полутора километров.

Работы, стоимость которых превысит 120 млн рублей с учетом благоустройства, завершатся к 30 сентября, сообщили в мэрии Курска.

Тепломагистраль на улице Ленина отработала более 20 лет, и в последние годы на ней участились случаи повреждений. Учитывая важность этого трубопровода для теплоснабжения исторического центра города, энергетики приняли решение о его полной замене.

Специалисты заменят изношенные трубы диаметром 300 мм на новые, в износостойкой изоляции - с минимальным сроком службы 40 лет. Также теплоэнергетики смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании.

До завершения всех работ будет приостановлено движение транспорта по двум крайним правым полосам улицы Ленина на участке от площади Перекальского до дома № 54.