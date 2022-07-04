Под Курском автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Велосипедист скончался в больнице Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным регионального УГИБДД, 1 июля примерно в 12:00, на 158 км автодороги «Курск – Касторное» автомобиль ВАЗ-213100, за рулем которого был водитель 1992 года рождения, столкнулся с велосипедом «ДЕСНА», под управлением водителя 1956 года рождения.

В результате ДТП велосипедист получил ранения и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Всего с 1 по 3 июля в Курской области зарегистрировано 15 ДТП с пострадавшими, так, еще одна авария произошла в Конышевском районе. По предварительным данным, 2 июля примерно в 10:30 на 34 км автодороги «Конышевка – Макаро - Петровское - Старая Белица - станция Арбузово», водитель 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Форд Фокус», не справился с управлением и съехал в левый кювет. Машина врезалась в дерево и загорелась.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства всех аварий.