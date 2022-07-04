В Курской области мужчина украл 500 кг металла

Украденное мужчина хотел сдать в металлолом Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, в Железногорске сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находилось много металлических предметов. Не получив от водителя документов на перевозку груза, мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

47-летний безработный железногорец рассказал, что он возвращался с рыбалки, проезжал мимо объекта строительства железнодорожных путей и обнаружил несколько оставленных белых мешков, в которых оказались металлические предметы.

Мужчина забрал чужой металл, добавил металлические предметы со двора своего дома и отправился в пункт приема металлолома. В этот момент его и заметили полицейские.

Вес украденного составил почти 500 кг и общей суммой в 50 000 рублей.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.