Еще 29 курян заболели коронавирусом

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заболевания COVID-19 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 4 июля, в Курской области коронавирусом заразились еще 29 человек. Всего за все время пандемии в регионе зарегистрирован 119 451 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 167 человек, на ИВЛ – 6 (5 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2489 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 764 136 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 731 413.