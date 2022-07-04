В Курске загорелся строящийся дом на Энгельса

Пожар успешно ликвидировали Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 3 июля в 20:27. Горел строящийся дом на улице Энгельса.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели СЧ №1, ПСЧ №6, ПЧ №20 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 20:34, справиться с огнем удалось в 20:39. К ликвидации пожара привлекается 18 человек и семь единиц техники.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, в строящемся доме на девятом этаже произошло загорание подсобного помещения на площади 8 м2. Пострадавших нет.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».