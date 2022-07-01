С 1 июля через Курск запустили дополнительный поезд в Крым

Стоимость проезда — 3800 рублей в плацкарте Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дополнительный ежедневный поезд №563М/598Э из Москвы до Симферополя в пути будет останавливаться в Туле, Орле, Курске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Он состоит из пяти вагонов: два плацкартных и три купейных. Поезд начал курсировать с 1 июля.

Из Москвы поезд отправляется в 21:30, а прибывает в Симферополь через день в 23:05. Время в пути 49 часов 35 минут. В обратный путь он будет отправляться в 13:35 и прибывать в Москву через сутки в 13:57. Время в пути 48 часов 22 минуты.

Из Курска до Симферополя можно будет доехать за 38 часов 22 минуты. Стоимость проезда — 3800 рублей в плацкарте, в купе — 6600 и 7300 рублей (верхняя и нижняя полки соответственно).