В Курской области от коронавируса умерла пенсионерка

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 1 июля, в Курской области коронавирусом заразились еще 36 человек. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 119 357 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 145 пациентов, на ИВЛ – 5 (5 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2489 человек. В том числе за последние сутки 82-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 763 731 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 731 111.