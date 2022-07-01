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Политика1 июля 2022 6:22

В ходе спецоперации погиб еще один курянин

Анатолий Жеребненко служил по контракту
Кристина ГОРБАТЕНКО
Гвардии сержант контрактной службы Анатолий Жеребненко

Гвардии сержант контрактной службы Анатолий Жеребненко

Фото: материалы пресс-служб

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Обоянского района гвардии сержант контрактной службы Анатолий Жеребненко. Трагическую новость сообщил глава Обоянского района Виталий Жилин.

- С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на территории Украины, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк. Жеребненко Анатолий Витальевич – герой, который стоял на защите Родины и мирного населения, - написал Виталий Жилин у себя в соцсетях.

Анатолию было 29 лет. Мужчина служил по контракту.

Накануне стало известно о смерти еще одного курянина. 9 июня в ходе специальной военной операции погиб житель деревни Татаренково Курского района – сержант Александр Савченко. Ему было всего 22 года.