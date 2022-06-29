В Курской области пройдет фестиваль современного искусства

Фестиваль проходит каждую осень Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Международный интерактивный фестиваль современного искусства «ARTLIFE FEST» - самый посещаемый в России. Каждую осень на протяжении пяти лет он проходит в центральном выставочном зале «Манеж» при поддержке департамента культуры Москвы. Фестиваль собирает на одной площадке работы современных художников со всего мира, организует образовательные мастер-классы и лекции от представителей арт-индустрии, экспертов в области маркетинга, психологии, философии, дизайна и IT. За неделю мероприятие посещает до 60 000 человек.

Как сообщают в областной администрации, в этом году фестиваль впервые пройдет за пределами столицы. Так, мероприятие организуют и в Железногорске Курской области во второй половине ноября.

Также после выставки в Москве экспозиция будет представлена и в городе Старый Оскол Белгородской области.