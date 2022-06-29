В Курске домработница воровала деньги у работодателя

Женщине грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

62-летняя курянка работала домработницей и имела доступ во все помещения домовладения. Как рассказывают в региональном УМВД, красть деньги у своего работодателя она начала с ноября 2021 года. Хозяин хранил в своем автомобиле достаточно крупную сумму денег. Женщина узнала об этом и стала регулярно наведываться в гараж, похищая по несколько купюр. Именно поэтому пропажу денег долго не могли заметить. В итоге ей удалось украсть более 240 тысяч рублей.

Когда мужчина обо всем догадался, он уволил домработницу, но все деньги она успела потратить на личные нужды.

Возбуждено несколько уголовных дел. Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.