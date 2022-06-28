Новые автобусы в Курске будут ходить по трем маршрутам

В город поступят 50 новых машин Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году 50 новых автобусов поступят в Курск. Обновление общественного транспорта происходит благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в мэрии.

В курскую городскую агломерацию транспорт по нацпроекту отправится впервые. Городские магистральные маршруты, по которым пойдут 50 новых автобусов, определены: №41, 46, 50. Все они формируют транспортный каркас города Курска.

- Национальный проект – большое подспорье для обновления дорожной сети региона. Примечательно, что ряд маршрутов проходит по улицам, отремонтированным именно благодаря нацпроекту. В первую очередь по историческому центру города – улицам Радищева, Дзержинского, а также улицам Пучковка, Дружбы, Кавказской, Павлова, Бочарова, Нижней Казацкой и другим. Новый подвижной состав будет оснащен всеми современными сервисами, автоматизированными системами, местами для маломобильного населения и системой климат-контроля, – отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.