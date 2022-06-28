Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 9:57

Курские дороги очищают от пыли и мусора

В уборке задействованы 14 единиц техники
Кристина ГОРБАТЕНКО
Проезжую часть приводят в порядок ночью или ранним утром

Проезжую часть приводят в порядок ночью или ранним утром

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Благоустройство городских территорий продолжается. В комитете дорожного хозяйства сообщают о том, что летом дорожные службы очищают городские дороги от пыли, грязи и мусора. Так, в рамках муниципальных контрактов подрядные организации моют проезжие части поливомоечными машинами по маршруту общественного городского транспорта.

- Мойка проезжей части городских улиц производится в ночное и раннее утреннее время, когда интенсивность дорожного движения минимальна, - говорят в городской администрации.

Таким образом, минувшей ночью для уборки проезжих частей было задействовано 14 единиц поливомоечных машин.