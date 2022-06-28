Курские дороги очищают от пыли и мусора

Проезжую часть приводят в порядок ночью или ранним утром Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Благоустройство городских территорий продолжается. В комитете дорожного хозяйства сообщают о том, что летом дорожные службы очищают городские дороги от пыли, грязи и мусора. Так, в рамках муниципальных контрактов подрядные организации моют проезжие части поливомоечными машинами по маршруту общественного городского транспорта.

- Мойка проезжей части городских улиц производится в ночное и раннее утреннее время, когда интенсивность дорожного движения минимальна, - говорят в городской администрации.

Таким образом, минувшей ночью для уборки проезжих частей было задействовано 14 единиц поливомоечных машин.