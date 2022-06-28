В Курске на Магистральном проезде горела квартира

В результате пожара огнем повреждена кухня Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 27 июня в 23:01. Горела квартира на Магистральном проезде.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №6, 1 Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электрические сети.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 23:13 справиться с огнем удалось в 23:17.

Как рассказывают в региональном МЧС, в результате пожара в двухкомнатной квартире огнем повреждена кухня на площади 9 м2. Пострадавших нет. Эвакуировано два человека, спасено четыре человека.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек и шесть единиц техники.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».