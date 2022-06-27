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Происшествия27 июня 2022 13:34

В Курске мать 20 минут держала за ногу сына, который намеревался выпасть из окна

Помощь мужчине оказали спасатели
Кристина ГОРБАТЕНКО
Спасательная операция заняла 25 минут

Спасательная операция заняла 25 минут

Фото: Архив "КП"

Сообщение, что на балконе восьмого этажа в жилом доме на проспекте Клыкова висит мужчина поступило в региональную пожарно-спасательную часть 27 июня в 7:15.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Курской области, до приезда спасателей мужчину 2000 года рождения около 20 минут за ногу держала его мать, в службу спасения о происшествии сообщили соседи. Чтобы проникнуть в квартиру, огнеборцам пришлось вскрывать металлическую входную дверь.

Однако происшествие закончилось благополучно – спасатели смогли "эвакуировать" мужчину в квартиру.

Вся спасательная операция заняла 25 минут. Курянин не поддавался на уговоры и очень сильно сопротивлялся.

После спасения мужчину передали сотрудникам скорой помощи для обследования.