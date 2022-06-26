Курянка Евгения Ганжова стала призеркой международного турнира по дзюдо

Евгения Ганжова заняла третье место в весовой категории до 44 кг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Северной столице финишировали X международные соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юношей и девушек до 18 лет. Курянка Евгения Ганжова заняла третье место в весовой категории до 44 кг. Отметим, что всего в турнире участвовали 1149 спортсменов из 55-ти субъектов РФ, а также гости из Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщалось ранее, воспитанник ДЮСШ Прямицыно и курского БК «Русичи» Богдан Рублев отправился на тренировочные сборы кандидатов сборной команды России (юниоры до 16 лет), которые стартовали накануне в Подмосковье.