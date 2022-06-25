На Курской Коренской ярмарке подписано 12 соглашений о сотрудничестве

Ярмарка открылась 24 июня в местечке Свобода Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 июня стал самым насыщенным днем Курской Коренской ярмарки. На встрече с руководителями делегаций из регионов России и дружественных стран представители Курской области обсудили планы по экономическому развитию и гуманитарные связи. Подписано 12 соглашений о сотрудничестве — преимущественно в сфере цифрового развития.

В рамках ярмарки прошел Всероссийский форум по промышленному туризму Фото: Светлана ВОЛКОВА

Достижения Курской области и партнеров представлены в четырех павильонах. Презентовали инвестиционный, туристический потенциал региона, успехи промышленных предприятий и строительного комплекса.

Масштабно была представлена выставка сельхозтехники — около 200 единиц транспорта и образцов оборудования.

Площадки будут работать до 26 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

В условиях санкций формат работы изменился не только в бизнесе. В рамках III Курского медиафорума журналисты обсудили будущее профессии и новые способы работы с аудиторией.