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Происшествия24 июня 2022 15:24

67-летний курянин осужден за незаконное изготовление и хранение оружия

В отношении мужчины возбуждены несколько уголовных дел
Кристина ГОРБАТЕНКО
В доме у пенсионера также обнаружили наркотики

В доме у пенсионера также обнаружили наркотики

Фото: Архив "КП"

Следствием Поныровского отделения полиции окончено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя по факту незаконного изготовления и хранения оружия.

Как рассказывают в региональном УМВД, мужчина изготовил пистолет и спрятал его дома. Оружие нашли при обыске в надворных постройках. Мужчина пытался убедить правоохранителей, что хранил пистолет для отпугивания диких животных.

Помимо этого, в доме у пенсионера обнаружили более 100г растительных наркотиков. Он признался, что собрал растения, чтобы употреблять по небольшой порции самостоятельно.

В отношении мужчины возбуждены несколько уголовных дел. В ближайшее время материалы рассмотрит суд и вынесет законное решение.