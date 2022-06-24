67-летний курянин осужден за незаконное изготовление и хранение оружия

В доме у пенсионера также обнаружили наркотики Фото: Архив "КП"

Следствием Поныровского отделения полиции окончено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя по факту незаконного изготовления и хранения оружия.

Как рассказывают в региональном УМВД, мужчина изготовил пистолет и спрятал его дома. Оружие нашли при обыске в надворных постройках. Мужчина пытался убедить правоохранителей, что хранил пистолет для отпугивания диких животных.

Помимо этого, в доме у пенсионера обнаружили более 100г растительных наркотиков. Он признался, что собрал растения, чтобы употреблять по небольшой порции самостоятельно.

В отношении мужчины возбуждены несколько уголовных дел. В ближайшее время материалы рассмотрит суд и вынесет законное решение.