Курянин хотел продать автомобильные диски, но потерял 96 тысяч рублей

Мужчина лишился всех своих сбережений Фото: Архив "КП"

37-летний курянин подал в интернете объявление о продаже дисков. Ему позвонил заинтересованный покупатель и заявил, что готов купить товар, не видя его. Для перевода денег он запросил номер карты, код с оборотной стороны, а потом и пароли из СМС сообщений.

Таким образом, мужчина предоставил мошенникам все данные, а значит – полный доступ к своим счетам. Злоумышленники этим сразу же воспользовались и похитили все, что было на счету – 96 тысяч рублей.

Обнаружив, что сбережения исчезли, мужчина решил обратиться за помощью в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

- Чтобы не оказываться в подобных ситуациях достаточно держать в тайне все, что касается финансов. Покупателю для перевода достаточно номера карты или даже номера телефона. Все остальное будет использовано для совершения кражи, - рассказывают в региональном УМВД.