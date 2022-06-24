Обеспечивать безопасность на Курской Коренской ярмарке будут более ста человек

Коренская ярмарка пройдет в местечке Свобода Золотухинского района Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 24 июня, под Курском открылась Коренская ярмарка. Во время мероприятий обеспечивать безопасность гостей будут курские спасатели. Как сообщают в региональном ГУ МЧС, в местах проведения мероприятий будет организовано дежурство личного состава надзорных органов.

Сохранять безопасность на ярмарке будут более ста человек, а также 22 единицы техники и одно плавательное средство.

Омовение паломников в монастыре «Коренная пустынь» традиционно будет проводиться в двух купельных павильонах. По всему периметру реки выставлены знаки запрещающие купание.

Коренская ярмарка пройдет в местечке Свобода Золотухинского района. География участников ярмарки в розничной торговле представлена 28 регионами России и Республикой Беларусь. Также на мероприятии будут присутствовать гости из Донецкой Народной Республики, которой будет организовано подворье.