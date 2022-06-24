В Медвенском районе Курской области стартует губернаторская смена «Горизонты мечты!»

Участников ждут насыщенные тематические дни Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщили, что с 24 июня в детском оздоровительном лагере «Березка» Медвенского района стартует губернаторская смена «Горизонты мечты!». Она организована в сотрудничестве с Международным детским центром «Артек» и Курским государственным университетом. Участников ждут насыщенные тематические дни и постоянная работа образовательных студий.

Всего в лагере смогут отдохнуть 100 детей. Все места были распределены еще за несколько недель до официального заезда. Участниками станут не только дети из Медвенского района,но и 22 ребенка из приграничного Глушковского района.

Лагерь готовили к открытию смены. Здесь благоустроили территорию, заменили кровлю и установили систему «теплых» полов в жилых корпусах, провели косметический ремонт.

Официальное торжественное открытие «Горизонтов мечты» состоится 25 июня.