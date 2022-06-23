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Звезды23 июня 2022 10:14

В Курске на Театральной площади прошел бесплатный концерт

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Музыка для всех"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Проект будет проходить все лето

Проект будет проходить все лето

Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 июня на Театральной площади Курска выступил оркестр духовых инструментов имени Ильи Кальмана под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Эдуарда Кальмана.

Проект проходит при поддержке филармонии

Проект проходит при поддержке филармонии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках проекта "Музыка для всех" для курян бесплатно выступили лучшие таланты региона.

Музыканты сыграли под открытым небом

Музыканты сыграли под открытым небом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт был посвящен памяти курянина, музыканта Ильи Кальмана.

В мероприятии также приняли участие солисты филармонии – Светлана Саркисян, Варда Саакян, Лилия Разинькова, Василий Домашев, Андрей Капралов, камерный хор (руководитель – Анастасия Фомина).

Это уже второе в этом году выступление в рамках проекта "Музыка для всех". Первое прошло 12 июня, а за ним последовал кино показ в рамках еще одного культурного проекта - "Открытый экран". Последний реализуется Курским облкинофондом и знакомит курян и гостей региона в современным отечественным кинематографом.

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