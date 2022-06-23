В Курской области пройдет День бесплатной юрпомощи

Куряне смогут получить консультации на трех площадках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты Курского регионального отделения «Ассоциация юристов России» и Общественная приемная 24 июня с 11:00 до 16:00 проведут совместный прием граждан по правовым вопросам.

Акция пройдет на трех площадках: в Курске – ул. Радищева, 29, оф. 123; в поселке Кшень – ул. Калинина, д. 1а; в поселке Черемисиново – ул. Мира, д. 4.

Консультировать будут юристы Курского регионального отделения «Ассоциация юристов России», сотрудники приемной, специалисты Росреестра и федеральной службы судебных приставов, адвокаты, нотариусы, а также уполномоченные по правам человека.