В Курской области от ковид умер 44-летний мужчина

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 23 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 119 089 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 36 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 199 человек, на ИВЛ – пять (двое – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2486 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 44 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 761 594 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 729 143 .