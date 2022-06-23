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Общество23 июня 2022 6:28

В Курской области ищут деревья-старожилы

Их могут признать памятниками живой природы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Куряне могут сообщить о старых деревьях по электронной почте

Куряне могут сообщить о старых деревьях по электронной почте

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет природных ресурсов Курской выявляет на территории региона старовозрастные деревья. Деревья-старожилы будут внесены в Национальный реестр, который ведут Совет по сохранению природного наследия нации и Некоммерческое партнерство стратегический альянс «Здоровый лес».

Достойные экземпляры станут кандидатами на прохождение инструментального дендрохронологического обследования, по результатам которого дереву может быть присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».

Принять участие в сохранении уникальных старовозрастных деревьев может любой житель Курской области. Для этого необходимо присылать информацию о дереве (вид, местоположение, примерный возраст, диаметр ствола, высота) на электронную почту: oopt46@mail.ru #лес46