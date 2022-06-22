Курянка Дарья Харламова стала бронзовой призеркой первенства России по теннису

Призерки первенства России по теннису в парном разряде. Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

В Москве завершилось первенство России по теннису среди юношей и девушек до 17 лет. Курянка Дарья Харламова в парном разряде с Марией Головиной из Санкт-Петербурга завоевали бронзу, победив хозяек корта Ксению Логвин и Мария Шмакову – 7:6, 6:4. В финальной встрече Варвара Паньшина (Волгоградская область) и Варвара Алтухова (Москва) в упорной борьбе вырвали победу у москвичек Ксении Смирновой и Полины Старковой – 3:6, 6:3, 10:4.

Как сообщалось ранее, победительницей Республиканской спартакиады школьников (U15) в Витебске в беге на 60 метров стала Екатерина Пискарева (Курская область). Бронзовую награду завоевала еще одна наша землячка Екатерина Панкова (8,01).