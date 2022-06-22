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Спорт22 июня 2022 15:05

Две медали завоевали курские легкоатлетки на Республиканской спартакиаде школьников

Турнир среди спортсменов до 15-ти лет проходит в белорусском Витебске
Алексей СЕРГУНИН
Екатерина Пискарева (в центре), Екатерина Панкова (справа). Фото со страницы ВФЛА в VK.

Екатерина Пискарева (в центре), Екатерина Панкова (справа). Фото со страницы ВФЛА в VK.

Победительницей Республиканской спартакиады школьников (U15) в Витебске в беге на 60 метров стала Екатерина Пискарева (Курская область). Она пробежала дистанцию за 7,94 секунды. Второй финишировала представительница Московской области Юлия Гринько (7,96). Бронзовую награду завоевала еще одна наша землячка Екатерина Панкова (8,01).

Как сообщалось ранее, курянин Даниил Белов занял первое место на международных соревнованиях по боксу, посвященных памяти почетного мастера спорта СССР, заслуженного тренера республики Беларусь Владимира Ботвинника.