Льготных маршрутов станет 40 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

22 июня в Курске прошло совещание, на котором обсудили развитие автодорог и общественного транспорта. В его рамках главе региона Роману Старовойту доложили о ходе транспортной реформы в областном центре. Так, с 1 июля в Курске увеличится число льготных маршрутов – их станет 40. В частности, на регулируемый тариф перейдут маршруты автобусов № 74 «улица Черняховского – улица Чайковского», № 226 «улица Нижняя Казацкая – улица Карла Маркса – площадь Перекальского», № 283 «улица Пирогова – улица Перекальского». По ряду маршрутов увеличат количество автобусов и время работы общественного транспорта.

Также стало известно, что со следующего месяца начнут действовать дополнительные требования к оформлению подвижного состава, исполнению расписания и внешнему виду водителей. За их несоблюдение предусмотрены штрафы.