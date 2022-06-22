Задача на 2022 год - произвести не менее 626 тысяч тонн мяса Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На совещании 22 июня в Курске подвели итоги работы отрасли животноводства. Так, в 2021 году в регионе было произведено 603 тысячи тонн мяса и 358 тысяч тонн молока, сообщают в областной администрации.

Сейчас Курская область занимает четвертое место в России по объему производства мяса и второе по производству свинины. Отрасль мясного скотоводства выходит на новый виток развития: в регионе увеличился выпуск товарной говядины, выросло производство баранины. На этот год поставлена задача – произвести не менее 626 тысяч тонн мяса. По молоку цель – 372 тысячи тонны.

- Мы помним, когда земли в Курской области были брошены и зарастали бурьяном. Сегодня такого нет. Существенно обновился парк сельхозтехники. Мы работаем с большим объемом современных удобрений и семян. Наши планы по поддержке аграриев остаются прежними, – заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.