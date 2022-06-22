Пенсионерка из Курской области перевела мошенникам 300 тысяч рублей

Полиция ищет мошенников Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 74-летняя жительница Железногорска увидела в интернете рекламу о возможности крупного заработка на покупке и продаже ценных бумаг крупных компаний. Женщина заполнила электронную анкету, после чего с ней связался оператор. Собеседник настойчиво рекламировал такой способ заработка, заверив, что уже через несколько дней курянка сможет получить в три раза больше вложенного.

Пенсионерка внесла первую сумму и тут же в специальной программе увидела моментальный кэшбэк.

Спустя пару недель с ней снова связался ее личный куратор, заявил, что все идет по плану и попросил одолжить ему денег на один день, для участия в крупной сделке, обещая внушительные дивиденды. У женщины таких денег не было, поэтому она попросила в долг у соседки и перевела незнакомцу почти 100 тысяч рублей. После этого пенсионерка еще несколько раз совершала переводы, пока их общая сумма не составила почти 300 000 рублей.

Однако как только она попыталась вывести хоть часть денег, связь с инвесторами сразу прервалась.

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет мошенников.