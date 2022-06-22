В Курской области «легковушка» сбила пешехода

ДТП произошло в Железногорском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 21 июня в Железногорском районе возле дома № 16 по улице Ленина примерно в 03:05. Как рассказывают в региональном УГИБДД, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Лада», сбил пешехода 1999 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.

Всего 21 июня в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Курске в районе дома № 9 по проспекту Победы примерно в 18:45. По предварительным данным, автомобиль «Рено Дастер», под управлением женщины-водителя 1960 года рождения, столкнулся с автобусом ПАЗ, за рулем которого был водитель 1996 года рождения.

В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «Рено Дастер» получила ранения.

Полиция выясняет обстоятельства всех происшествий.