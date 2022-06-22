Гости смогут также освоить баян, домру и гитару Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 июня в Курске отметят Международный День балалайки. В городе это событие отпразднуют в третий раз по инициативе дирижера Оркестра русских народных инструментов Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова – Анатолия Марковчина и при поддержке Российского Клуба музыкантов-народников.

В программе - частушечный баттл; экспресс-уроки игры на балалайке, домре, гитаре, баяне и гармони; выставка-ярмарка и мастер–классы мастеров декоративно-прикладного творчества; концертная программа Оркестра русских народных инструментов музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова, солистов филармонии и ДШИ Курска.

Мероприятие пройдет в Парке Железнодорожников (Театральный проезд, 1). Начало в 19:00.