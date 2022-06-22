В Курске перекроют движение из-за Крестного хода

Верующие пройдут от Красной площади по улице Ленина Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июня в Курске состоится традиционный Крестный ход. Икону Божией Матери «Знамение» Курская Коренная перенесут из Знаменского кафедрального собора Курска в Коренную пустынь в местечке Свобода Золотухинского района.

Крестный ход пройдет по маршруту Красная площадь — улица Ленина — улица Перекальского — улица Дубровинского до Введенского храма.

Движение транспорта с 8.00 до 12.00 временно перекроют по улицам Сонина, Красная площадь, Ленина, Павлова, Перекальского, Дубровинского (от Кировского моста до улицы 2-я Первомайская), Маяковского (от улицы Дубровинского до дома № 100-а по улице Маяковского), Первомайская (от улицы Октябрьская до улицы Дубровинского) за исключением пассажирского транспорта, движение которого планируется закрыть с 9.00