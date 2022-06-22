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Здоровье22 июня 2022 6:27

За сутки ковид подтвердился у 37 курян

Летальных случаев нет
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжается вакцинация

В регионе продолжается вакцинация

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 22 июня в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 119 053 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 37 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 200 человек, на ИВЛ – шесть (четыре – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе скончались 2485 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 761 316 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 728 811.