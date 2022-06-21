Курянка Анна Медведева выступила в финале телеконкурса «Новая звезда»

Всего в финал прошли 20 участников. фото - Анна Медведева

Анна Медведева из Железногорска Курской области стала финалистом вокального конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Всего в финал прошли 20 участников, курянка была в числе тех, кого выбрали путем зрительского голосования.

Съемки финала проходили 5 июня, увидеть выступление Анны зрители смогли 12 июня. Девушка исполнила песню под названием «Комета».

Несмотря на то, что курянка не одержала победу, от конкурса у нее остались только положительные эмоции.

- Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку, внимание, ваши сообщения и смс! Этот проект - мой первый телевизионный опыт и личная победа. Но, что важнее, он показал, как много неравнодушных и близких мне людей! Я благодарна каждому! Вы не представляете, что значит для меня такой результат, - написала девушка у себя в соцсетях.

Анна Медведева с детства занимается музыкой и вокалом. Девушка является призером конкурса «Студенческая весна Соловьиного края» и международного конкурса «Надежды Европы».

Всего в вокальном конкурсе «Новая Звезда» приняли участие 85 регионов России. Победитель был выбран зрителями с помощью смс-голосования.