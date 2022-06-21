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Общество21 июня 2022 14:22

22 июня в Курске перед Вечным огнем пройдет Всероссийская акция

Художники изобразят картину танка
Кристина ГОРБАТЕНКО
В 4:00 пройдет возложение цветов к Вечному огню

В 4:00 пройдет возложение цветов к Вечному огню

Фото: Архив "КП"

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этот день в 3:00 на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» состоится Всероссийская акция «Огненная картина». В мероприятии примут участие волонтеры и художники региона, которые изобразят на площади перед Вечным огнем картину танка и слова «Курск, помни».

Помимо этого, в 4:00 состоится акция «Свеча памяти», в рамках которой пройдет митинг и возложение цветов к Вечному огню.

В областной администрации сообщают, что все желающие могут присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» и зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф.