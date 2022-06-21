В Курской области продолжаются фейковые звонки об эвакуации

Звонки поступают на телефоны и мессенджеры Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации предупредили курян о многочисленных атаках от неизвестных, которые звонят якобы от лица МЧС и рассказывают ложную информацию о немедленной эвакуации. Чаще всего информационным атакам спецслужб Украины подвергаются жители приграничных областей.

Звонки поступают на телефоны и мессенджеры, причем есть и российские номера.

- Не принимайте подобные звонки с неизвестных номеров и поделитесь с близкими этой информацией, - предостерегают в региональной администрации.

Жителей города и области просят верить информации только из официальных источников. Так, 19 июня стало известно, что около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях:

- К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет.