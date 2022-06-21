Наталью Пархоменко утвердили на должность замглавы Курска

Также на заседании назначили дату выборов в КГС Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

21 июня в Курске прошло 49 заседание Курского Городского Собрания, на котором на должность заместителя главы администрации Курска утвердили кандидатуру Натальи Пархоменко. Об этом рассказали в мэрии. Ранее Наталья Александровна исполняла обязанности заместителя и возглавляла социальный блок.

Пархоменко - кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (МАНПО). Общий трудовой стаж – 32 года, из них стаж государственной гражданской службы - 13 лет.

Также на заседании было решено назначить выборы депутатов Курского городского Собрания VII созыва на 11 сентября 2022 года. Напомним, действующий в настоящее время состав депутатов КГС VI созыва был избран 10 сентября 2017 года.